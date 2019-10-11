Якутский шаман возобновил свой поход на Москву для изгнания Путина
Шаман сообщил, что его поход на столицу носит исключительно мирный характер. «Ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется», - заверил Габышев
Якутский шаман Александр Габышев объявил о возобновлении своего похода на Москву, чтобы изгнать президента Владимира Путина из Кремля.
В интервью изданию «Якутия.инфо» шаман сообщил, что его поход на столицу носит исключительно мирный характер. «Ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется», - заверил Габышев.
Напомним, свой поход на Москву для изгнания Владимира Путина Александр Габышев начал в марте текущего года и обзавелся десятками сторонников. В середине сентября он дошел до границы Бурятии и Иркутской области, где был задержан.
Тогда сообщалось, что якутского шамана поместили в психиатрическую больницу, а следственные органы планируют предъявить ему обвинение в экстремизме. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым, однако его защитники сомневаются в ее объективности.
Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде, поэтому неизвестно, как он собирается возобновить свой поход на Кремль.