Минздрав поддержал руководство онкоцентра им. Блохина в конфликте с врачами
Комиссия Минздрава провела внеплановую проверку в НИИ детской онкологии, который входит в центр онкологии им. Блохина, и выявила в учреждении серьезные нарушения. Одновременно с этим в министерстве заявили, что оснований для увольнения главы детского отделения
Комиссия Минздрава провела внеплановую проверку в НИИ детской онкологии, который входит в центр онкологии им. Блохина, и выявила в учреждении серьезные нарушения. Одновременно с этим в министерстве заявили, что оснований для увольнения главы детского отделения Светланы Варфоломеевой нет, хотя этого ранее потребовали врачи и медсестры.
Руководитель комиссии Елена Байбарина сообщила, что в ходе проверки были выявлены «серьезные нарушение, которые требуют скорейшего искоренения», однако оснований для увольнения директора НИИ нет. Комиссия Минздрава в итоге рекомендовала руководителю центра им. Блохина Ивану Стилиди поддержать деятельность Светланы Варфоломеевой.
Проверка затронула и самих врачей детского онкологического отделения. Главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев заявил, что в центре им. Блохина до середины 2019 года пациентов лечили по инновационным протоколам, неэффективность которых была доказана.
Поводом для проверки в онкоцентре стало обращение детских онкологов с жалобой на новое руководство, которое «терроризирует коллектив». Онкологи жаловались на хамство со стороны руководства, понижение зарплат и требовали уволить Варфоломееву. Несколько врачей написали заявления об уходе.
Елена Байбарина после проверки заявила, что только пять из 52 медработников во время беседы с членами комиссии Минздрава заявили о неблагоприятной обстановке на работе из-за нового директора. При этом они не предоставили доказательств обоснованности своих претензий к Светлане Варфоломеевой.