Бизнес-омбудсмен предложил платить гражданам за сортировку отходов и сдачу полезных фракций
Борис Титов выразил мнение, что комплексы по переработке бытового мусора должны платить региональным операторам за прием отходов, а не наоборот
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выразил мнение, что комплексы по переработке бытового мусора должны платить региональным операторам за прием отходов, а не наоборот. Это бы позволило снизить тарифы за вывоз мусора для населения. Кроме того, региональные операторы могли бы платить гражданам за сдачу полезных фракций.
В настоящее время региональные операторы по обращению с отходами берут плату за вывоз мусора с населения и юридических лиц, а затем платят сортировочным станциям, полигонам и в перспективе мусоросжигательным заводам за их прием. При этом в некоторых случаях полигон ТБО и сортировочная станция находятся в собственности регионального оператора, однако расходы на них все равно закладываются в тариф для населения.
Борис Титов выдвинул «принципиальное предложение», согласно которому именно комплексы по переработки платят региональному оператору за прием мусора, а не оператор платит за то, чтобы вывезти на полигон. При изменении финансово-экономической мотивации региональный оператор сможет частично снизить тарифы на вывоз и утилизацию отходов для населения. Оператор также мог бы материально поощрять граждан за сортировку и сдачу полезных фракций, в частности, картона и стекла.
Бизнес-омбудсмен отметил, что его предложение позволит предотвратить случаи несанкционированного сваливания отходов в неположенном месте, потому что сейчас это обходится дешевле, чем внесение платы полигону за размещение отходов.