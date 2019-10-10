Полиция предложила штрафовать родителей за курение их детей
Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести административную ответственность для родителей или опекунов за курение их несовершеннолетних детей
Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести административную ответственность для родителей или опекунов за курение их несовершеннолетних детей.
Глава ведомства Владимир Колокольцев поручил направить в Министерство юстиции предложение внести изменения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за курение несовершеннолетних для их родителей.
Отметим, что ранее на рассмотрение Госдумы дважды вносились законопроекты о введении штрафов для родителей за курение их детей, однако в обоих случаях инициатива была отклонена.