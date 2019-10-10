Меню
Экономика
Хитрая «математика» Минздрава
Экономика
10 октября 10:29

Евразийский союз предложил России ограничить использование «грязного» пальмового масла

Евразийская экономическая комиссия выступила с предложением к правительству России ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом

Евразийский союз предложил России ограничить использование «грязного» пальмового масла

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выступила с предложением к правительству России ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом.

Пальмовое масло пользуется большой популярностью у кондитеров, пекарей и производителей молочной продукции.

В решении председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна говорится, что содержание глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол не должно превышать один миллиграмм на килограмм (такая норма действует в странах Евросоюза). Речь идет о канцерогенах, которые образуются в процессе высокотемпературной обработки растительных масел и жиров. Так, в процессе переработки пальмового масла может образовываться до 10,52 миллиграмма канцерогенов на килограмм, сообщает РБК.

Вырабатываемый при термообработке канцероген опасен для здоровья человека и может провоцировать онкологические заболевания. В российском Минздраве считают, что пальмовое масло само по себе не может нанести вреда, но становится опасным при очистке и неправильной транспортировке.

Материалы по теме
Кондитерские изделия подорожают на 7% из-за отмены льготного НДС на пальмовое масло
Магазины обязали продавать натуральную «молочку» отдельно от товаров с растительным жиром
Россельхознадзор предложил ввести контроль за оборотом пальмового масла
Сейчас на главной
Полиция предложила штрафовать родителей за курение их детей
Горячие новости
Полиция предложила штрафовать родителей за курение их детей
Министерство внутренних дел России выступило с предложением ввести административную ответственность для родителей или опекунов за курение их несовершеннолетних детей
Цена развода - квартира для ребенка
Горячие новости
Цена развода - квартира для ребенка
Правительство подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении жильем несовершеннолетних детей в случае развода родителей. Этот документ изменит порядок участия родителей в дополнительных расходах на своих детей
Нобелевскую премию по химии получат разработчики литий-ионных аккумуляторов
Горячие новости
Нобелевскую премию по химии получат разработчики литий-ионных аккумуляторов
Нобелевскую премию по химии за 2019 год присуди ученым Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Ёсино, которые занимались разработкой литий-ионных аккумуляторов
Фонд борьбы с коррупцией объявили «иностранным агентом»
Горячие новости
Фонд борьбы с коррупцией объявили «иностранным агентом»
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр «иностранных агентов». В ведомстве такое решение объяснили тем, что контроль за деятельностью фонда выявил ее соответствие признакам «иноагента»
Горячие новости
Депутат Виталий Милонов попросил прокуратуру запретить празднование Хэллоуина в школах и вузах
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить госпредприятия, школы и вузы на предмет пропаганды и празднования «заморского» праздника Хэллоуин
Застройщики просят власти оградить их от «потребительского терроризма» дольщиков
Горячие новости
Застройщики просят власти оградить их от «потребительского терроризма» дольщиков
Строительные компании обратились к вице-премьеру Виталию Мутко с просьбой усложнить процедуру взыскания неустоек за недоделки в квартирах из-за роста числа исков от дольщиков
Платную регистрацию признали незаконной
Горячие новости
Платную регистрацию признали незаконной
Мосгорсуд удовлетворил заявление столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) об отмене платной регистрации пассажиров лоукостера «Победа» в заграничных аэропортах. В авиакомпании заявили, что намерены оспорить решение суда
Известные правозащитники не вошли в новые составы ОНК Москвы и Петербурга
Горячие новости
Известные правозащитники не вошли в новые составы ОНК Москвы и Петербурга
Правозащитники, которых не включили в новые составы ОНК, занимались среди прочих делами украинских моряков, пытками в СИЗО «Лефортово» и «Кресты», делами о государственных изменах и другими громкими делами
«Напрасные слова» Александра Новака
нефть
«Напрасные слова» Александра Новака
Как показали недавние события в Саудовской Аравии, лучшими способами заработать на том или ином ЧП, связанным с нефтянкой, являются продуманные вбросы эмоционально насыщенной информации. Или заявления направленные на информационный разогрев рынка
Мосгорсуд отменил обвинительный приговор фигуранту дела «Нового величия»
Горячие новости
Мосгорсуд отменил обвинительный приговор фигуранту дела «Нового величия»
Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, который был осужден судом первой инстанции на 2,5 года лишения свободы. Ребровского отпустили в зале суда под подписку о невыезде
Авторская колонка
Отпускайте Синицу. Почему надо освободить блогера, рассуждавшего о смерти детей росгвардейцев
Выступать за правое дело не всегда легко — потому что за это, случается, бьют, штрафуют, а особо невезучих даже сажают, — но всегда приятно
Давыдов Иван
Счетная палата признала непрозрачной схему выделения бюджетных средств на съемки фильмов
Горячие новости
Счетная палата признала непрозрачной схему выделения бюджетных средств на съемки фильмов
Счетная палата направила Минкультуры рекомендацию пересмотреть механизм выделения бюджетных средств на производство отечественного кино
Горячие новости
В России могут исчезнуть крафтовые пивоварни из-за нового «алкогольного» регламента
Производство крафтового пива в России оказалось под угрозой из-за нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году
«Зубы Ликсутова»
Горячие новости
«Зубы Ликсутова»
После реконструкции городских улиц московские водители все чаще стали жаловаться на появление неожиданных препятствий на проезжей части в виде непонятных и плохо различимых конструкций
Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов
Горячие новости
Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов
Под осенний губернаторапад могут попасть глава Камчатки Владимир Илюхин, глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов
На российских дорогах появятся «умные лежачие полицейские»
Горячие новости
На российских дорогах появятся «умные лежачие полицейские»
На российских дорогах в 2021 году появятся «умные лежачие полицейские» с системой фото- или видеофиксации. Эти «полицейские» смогут сами определять, поднимать или барьер
Специалисты Сбербанка выявили новую утечку данных клиентов
Горячие новости
Специалисты Сбербанка выявили новую утечку данных клиентов
Внутренне расследование показало, что сотрудник, причастный к утечке, в конце сентября текущего года продал в теневом сегменте интернета 5 тысяч учетных записей кредитных карт «Уральского банка «Сбербанк»
Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз российским делегатам
Горячие новости
Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз российским делегатам
Комитеты Генассамблеи ООН приостановили свою работу из-за отсутствия российских делегатов, которые не смогли приехать в Нью-Йорк по причине отказа в выдаче им американских виз