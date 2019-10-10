Евразийский союз предложил России ограничить использование «грязного» пальмового масла
Евразийская экономическая комиссия выступила с предложением к правительству России ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выступила с предложением к правительству России ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом.
Пальмовое масло пользуется большой популярностью у кондитеров, пекарей и производителей молочной продукции.
В решении председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна говорится, что содержание глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол не должно превышать один миллиграмм на килограмм (такая норма действует в странах Евросоюза). Речь идет о канцерогенах, которые образуются в процессе высокотемпературной обработки растительных масел и жиров. Так, в процессе переработки пальмового масла может образовываться до 10,52 миллиграмма канцерогенов на килограмм, сообщает РБК.
Вырабатываемый при термообработке канцероген опасен для здоровья человека и может провоцировать онкологические заболевания. В российском Минздраве считают, что пальмовое масло само по себе не может нанести вреда, но становится опасным при очистке и неправильной транспортировке.