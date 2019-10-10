В Госдуму внесен законопроект о праве детей на жилплощадь разведенных родителей
Правительство подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении жильем несовершеннолетних детей в случае развода родителей. Этот документ изменит порядок участия родителей в дополнительных расходах на своих детей
Правительство подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении жильем несовершеннолетних детей в случае развода родителей. Этот документ изменит порядок участия родителей в дополнительных расходах на своих детей.
Правительственный законопроект вносит поправки в статью 86 Семейного кодекса РФ, которые защитят права детей на жилплощадь при разводе родителей. Речь в том числе идет и о привлечении живущего отдельно от ребенка родителя к участию в обязательствах по обеспечению несовершеннолетнего жильем, сообщает Znak.com.
Живущий отдельно родитель будет привлекаться государством к обеспечению своего ребенка жильем в случае, если его нынешняя жилплощадь непригодна для проживания.
Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что в правительственном законопроекте прописаны лишь права на жилье детей разведенных родителей. Получается, что если родители вместе, то условия проживания ребенка уже не так важны.