Нобелевскую премию по химии получат разработчики литий-ионных аккумуляторов
Нобелевскую премию по химии за 2019 год присуди ученым Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Ёсино, которые занимались разработкой литий-ионных аккумуляторов
Нобелевскую премию по химии за 2019 год присуди ученым Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Ёсино, которые занимались разработкой литий-ионных аккумуляторов.
Британский ученый-химик Стэнли Уиттингем работал над методами получения энергии, которые могли бы заменить ископаемое топливо, с 70-х годов. Он сделал из дисульфида титана катод для литиевой батареи, в который могут включаться ионы лития. При этом ввиду высокой реактивности металлического лития такая батарея оказалась взрывоопасной.
Американский коллега Уиттингема Джон Гуденаф усовершенствовал катод, заменив дисульфид титана оксидом кобальта. Его батарея могла создавать напряжение до четырех вольт.
Японский специалист Акира Ёсино создал первый жизнеспособный литий-ионный аккумулятор, сделав анод из полиацетилена, а катод - из оксида лития-кобальта.