Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список «иностранных агентов»
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр «иностранных агентов». В ведомстве такое решение объяснили тем, что контроль за деятельностью фонда выявил ее соответствие признакам «иноагента»
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр «иностранных агентов». В ведомстве такое решение объяснили тем, что контроль за деятельностью фонда выявил ее соответствие признакам «иноагента».
ФБК был добавлен в реестр «инагентов» 9 октября, но пока организации Алексея Навального в этом списке нет.
Руководитель ФБК Иван Жданов заявил, что никакого иностранного финансирования организация не получала, а юрист Иван Жданов заверил, что фонд финансируется исключительно гражданами России, сообщает РБК.
«ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина», - написал в своем Twitter Алексей Навальный.