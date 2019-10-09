Депутат Виталий Милонов попросил прокуратуру запретить празднование Хэллоуина в школах и вузах
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить госпредприятия, школы и вузы на предмет пропаганды и празднования «заморского» праздника Хэллоуин
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить госпредприятия, школы и вузы на предмет пропаганды и празднования «заморского» праздника Хэллоуин.
Парламентарий отметил, что Россию скоро «охватит „эпидемия“ празднования так называемого Хэллоуина», когда торговые центры, рестораны и различные общественные пространства будут украшаться в тематике «этого чуждого русской культуре „праздника“». Милонов также напомнил, что в основе Хэллоуина лежит идея поклонения темным силам и восхваление сатанизма, сообщает РИА Новости.
Виталий Милонов посетовал, что этот праздник нацелен в основном на детей, а они в силу возраста «не в состоянии оценить нравственное наполнение действа».
Депутат просит генпрокурора провести превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и других объектов с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде «вредоносных ценностей».