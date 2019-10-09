Застройщики просят власти оградить их от «потребительского терроризма» дольщиков
Строительные компании обратились к вице-премьеру Виталию Мутко с просьбой усложнить процедуру взыскания неустоек за недоделки в квартирах из-за роста числа исков от дольщиков
Строительные компании обратились к вице-премьеру Виталию Мутко с просьбой усложнить процедуру взыскания неустоек за недоделки в квартирах из-за роста числа исков от дольщиков. Застройщики отменили, что только в 2018 году суды удовлетворили 2,7 тысячи таких исков.
Застройщики просят установить досудебный порядок урегулирования споров, а также подготовить типовой порядок проведения экспертизы недостатков объекта недвижимости, сообщает РБК.
Застройщики обвинили дольщиков в совершении действия, попадающих под «потребительский терроризм» и заявили о необходимости правового регулирования данной проблемы, чтобы не нарушались права строительных компаний.
Так, в 2018 году арбитражные суды удовлетворили более 2,7 тысячи исков от дольщиков, связанных со взысканием неустоек за недоделки в квартирах. В сумме дольщики отсудили у застройщиков 3,6 млрд рублей. В текущем году суды удовлетворили более тысячи исков дольщиков на 2,9 млрд рублей.