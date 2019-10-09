Мосгорсуд признал незаконной платную регистрацию на рейсы «Победы» в иностранных аэропортах
Мосгорсуд удовлетворил заявление столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) об отмене платной регистрации пассажиров лоукостера «Победа» в заграничных аэропортах. В авиакомпании заявили, что намерены оспорить решение суда
Мосгорсуд удовлетворил заявление столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) об отмене платной регистрации пассажиров лоукостера «Победа» в заграничных аэропортах. В авиакомпании заявили, что намерены оспорить решение суда.
«Будем оспаривать. Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются», - сообщил представитель «Победы» газете «Ведомости».
Ранее в авиакомпании уверяли, что более 90% их клиентов регистрируются бесплатно онлайн, поэтому все клиенты не должны платить за услугу регистрации в аэропорту. Кроме того, это позволит снизить стоимость авиабилетов.
В транспортной прокуратуре, напротив, заявили о получении жалоб от пассажиров на платную регистрацию в размере 25 евро на рейсы «Победы» в иностранных аэропортах. В надзорном ведомстве указали, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами регистрация пассажиров и оформление багажа должны осуществляться бесплатно.
Прокуратура обратилась в Щербинский райсуд Москвы с требованием привести правила «Победы» в соответствии с нормами законодательства, однако суд встал на сторону авиакомпании.