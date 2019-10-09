Известные правозащитники не вошли в новые составы ОНК Москвы и Петербурга
Правозащитники, которых не включили в новые составы ОНК, занимались среди прочих делами украинских моряков, пытками в СИЗО «Лефортово» и «Кресты», делами о государственных изменах и другими громкими делами
В обновленных составах Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) Москвы и Санкт-Петербурга не оказалось некоторых известных правозащитников.
Так, в списки не попали Яна Теплицкая, Катерина Косаревская, Анастасия Гарина, Зоя Светова и Евгений Еникеев. «Это в русле того, что в последнее время делает Общественная палата - наиболее активных не берут», - сообщила «МБХ медиа» Яна Теплицкая.
Правозащитник Евгений Еникеев сообщил, что он также не попал в новый состав ОНК вместе с Когершын Сагиевой, Анастасией Гариной и Александром Бачу. «Очевидно, нас не пустили, чтобы мы не мешались, не ходили в суды и изоляторы, не поднимали шум», - отметил Еникеев.
Правозащитники, которых не включили в новые составы ОНК, занимались среди прочих делами украинских моряков, пытками в СИЗО «Лефортово» и «Кресты», делами о государственных изменах и другими громкими делами.