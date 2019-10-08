Мосгорсуд отменил обвинительный приговор фигуранту дела «Нового величия»
Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, который был осужден судом первой инстанции на 2,5 года лишения свободы. Ребровского отпустили в зале суда под подписку о невыезде
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту резонансного дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, который был осужден судом первой инстанции на 2,5 года лишения свободы. Ребровского отпустили в зале суда под подписку о невыезде.
Приговор Павлу Ребровскому обжаловала в Мосгорсуде прокуратура, после того как он нарушил условия сделки со следствием и отказался от ранее данных показаний. Первоначально он признавал свою вину в экстремизме, сообщает «Новая газета».
Люблинский суд Москвы в апреле признал Павла Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года.
8 июля в ходе допроса в районном суде по основному делу «Нового величия» Ребровский отказался от своих показаний. Он заявил, что следователи обещали ему за признание вины условный срок, но суд в итоге приговорил его к реальному лишению свободы.