Счетная палата признала непрозрачной схему выделения бюджетных средств на съемки фильмов
Счетная палата направила Минкультуры рекомендацию пересмотреть механизм выделения бюджетных средств на производство отечественного кино
Счетная палата России направила Минкультуры рекомендацию пересмотреть механизм выделения бюджетных средств на производство отечественного кино. Действующую схему аудиторы признали недостаточно прозрачной.
В докладе говорится, что с 2017 года субсидии федерального бюджета на производство и прокат фильмов составили 22,8 млрд рублей, а большая часть из них (78,6%) была потрачена на съемку национальных фильмов.
Отбор заявок на поддержку производства фильмов проводили экспертные советы, созданные Минкультуры. В состав советов входили представители киносообщества, который являются крупнейшими получателями субсидий. Это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.
В механизме отбора заявок не предусмотрен анализ ключевых критериев, влияющих на качество отбора. Так, Минкультуры не учитывает успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе, что создает риск неэффективного использования бюджетных средств.