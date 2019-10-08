В России могут исчезнуть крафтовые пивоварни из-за нового «алкогольного» регламента
Производство крафтового пива в России оказалось под угрозой из-за нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году
Производство крафтового пива в России оказалось под угрозой из-за нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году.
В этом регламенте производство крафтового пива не предусмотрено, но в связи с тем, что положения документа обязательны к применению в России, деятельность частных пивоварен с 1 января 2021 года будет приостановлена, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Согласно регламенту пивом будет считаться напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. С учетом разного подхода к изготовлению крафтового пива (когда напиток изготавливается по собственным рецептам – ред.), на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ. Это означает, что некоторые сорта пива будут признаны контрафактом.