Московские водители массово жалуются на повреждение машин из-за благоустройства дорог
Московские водители все чаще стали жаловаться на появление неожиданных препятствий на проезжей части в виде непонятных и плохо различимых конструкций после реконструкции городских улиц
Московские водители все чаще стали жаловаться на появление неожиданных препятствий на проезжей части в виде непонятных и плохо различимых конструкций после реконструкции городских улиц. Несколько автомобилистов в соцсетях сообщили о повреждении своих машин по вине городских служб.
Минувшим летом в популярных сообществах «Синие ведерки» и «Автомобилисты Москвы» стали появляться сообщения и фотографии бетонных конструкций непонятного происхождения на проезжей части, которые в народе уже прозвали «зубами Ликсутова». (глава Дептранса) Так, на улице Трофимова после реконструкции появились «островки безопасности», которые ничем не обозначены, и их трудно заметить в темноте. Из-за этих конструкций повреждения получили минимум шесть автомобилей.
На Аргуновской улице в районе ВДНХ, в Большом Ватином и Рюмином переулках городские службы установили также не обозначенные «зубы» из бордюрного камня, которые выступают на проезжую часть. На выезде с Дорогомиловского рынка появился новый высокий бордюр, на который днищем напоролся как минимум один автомобиль, а на Старой Басманной улице после реконструкции появился слишком высокий бордюр, из-за которого невозможно открыть дверь машины.
Ряд муниципальных депутатов обратились в прокуратуру Москвы с требованием проверить законность дорожных работ, из-за которых теперь страдают водители.
В связи с массовым возмущением москвичей начальник Центра организации дорожного движения (входит в департамент транспорта) Александр Евсин обвинил в сложившейся ситуации недобросовестных подрядчиков, которых наняли Департамент ЖКХ и Департамент капремонта.
Евсин сообщил, что ЦОДД провел свою проверку и обнаружил еще несколько проблемных точек со столбами посреди дорог, ямами и недостроенными конструкциями. В итоге рядом с некоторыми препятствиями были выставлены предупреждающие знаки, а некоторые были демонтированы.
Глава департамента капремонта Алексей Елисеев сообщил «Коммерсанту», что все транспортные схемы разрабатываются ЦОДД и утверждаются департаментом транспорта (глава Максим Ликсутов). «Если в ней заложен островок безопасности, то мы его проектируем и строим», - отметил чиновник.