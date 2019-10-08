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Политика
08 октября 10:38

Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов

Под осенний губернаторапад могут попасть глава Камчатки Владимир Илюхин, глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов

Президент Владимир Путина в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов, чьи полномочия заканчиваются к 2020 году.

В 2020 году губернаторские выборы должны состояться в 16 регионах, в том числе в Еврейской АО, Пензенской области и Ростовской области. Источники «Коммерсанта» сообщают, что отставка глав этих регионов Александра Левинталя, Ивана Белозерцева и Василия Голубева наиболее вероятна.

Также под осенний губернаторапад могут попасть глава Камчатки Владимир Илюхин, глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Отставки последнего требуют местные жители, которые недовольны строительством мусорного полигона в Шиесе под отходы из Москвы.

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