Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов
Под осенний губернаторапад могут попасть глава Камчатки Владимир Илюхин, глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Президент Владимир Путина в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов, чьи полномочия заканчиваются к 2020 году.
В 2020 году губернаторские выборы должны состояться в 16 регионах, в том числе в Еврейской АО, Пензенской области и Ростовской области. Источники «Коммерсанта» сообщают, что отставка глав этих регионов Александра Левинталя, Ивана Белозерцева и Василия Голубева наиболее вероятна.
Также под осенний губернаторапад могут попасть глава Камчатки Владимир Илюхин, глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Отставки последнего требуют местные жители, которые недовольны строительством мусорного полигона в Шиесе под отходы из Москвы.