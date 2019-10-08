На российских дорогах появятся «умные лежачие полицейские»
На российских дорогах в 2021 году появятся «умные лежачие полицейские» с системой фото- или видеофиксации. Эти «полицейские» смогут сами определять, поднимать или барьер
На российских дорогах в 2021 году появятся «умные лежачие полицейские» с системой фото- или видеофиксации. Эти «полицейские» смогут сами определять, поднимать или барьер.
Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил ТАСС, что стоимость проекта «Умный лежачий полицейский» оценивается в 8 млн рублей. Сейчас этот проект проходит экспертное обсуждение, после чего будут объявлены регионы, в которых «умные лежачие полицейские» будут установлены в пилотном режиме.
Эксперты говорят, что современные искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения ПДД, а также будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить.
«Умный лежачий полицейский» будет подключен к динамическому электроприводу и одновременно с этим интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается. Но суть технологии состоит в том, что при условии соблюдения ПДД искусственная неровность перед ним не появится.