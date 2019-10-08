Специалисты Сбербанка выявили новую утечку данных клиентов
Внутренне расследование показало, что сотрудник, причастный к утечке, в конце сентября текущего года продал в теневом сегменте интернета 5 тысяч учетных записей кредитных карт «Уральского банка «Сбербанк»
Специалисты Сбербанка в ходе расследования об утечке данных о 60 млн выданных кредитных карт выявили новые факты кражи информации.
Внутренне расследование показало, что сотрудник, причастный к утечке, в конце сентября текущего года продал в теневом сегменте интернета 5 тысяч учетных записей кредитных карт «Уральского банка «Сбербанк». В банке заверили, что большая часть проданных сведений оказалась устаревшей.
Кредитные карты были перевыпущены, поэтому угрозы для денежных средств клиентов Сбербанка нет.
Между тем, владельцы кредитных карт, чьи данные оказались в проданной базе, сообщили газете «Ведомости» о звонках мошенников, которые пытались узнать у них CVV/CVC-код. Напомним, что такие данные никогда и никому нельзя сообщать, чтобы не остаться без денег на счету.