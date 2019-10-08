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08 октября 07:54

Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз российским делегатам

Комитеты Генассамблеи ООН приостановили свою работу из-за отсутствия российских делегатов, которые не смогли приехать в Нью-Йорк по причине отказа в выдаче им американских виз

Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз российским делегатам

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили свою работу из-за отсутствия российских делегатов, которые не смогли приехать в Нью-Йорк по причине отказа в выдаче им американских виз.

Комитеты, занимающиеся правовыми вопросами и вопросами разоружения и международной безопасности, продолжат свою работу утром во вторник по американскому времени (17:00 по московскому), сообщает РИА Новости.

Представитель российской делегации в ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что демарш комитетов Генассамблеи связан с решением властей США отказать в визах делегатам из России, Ирана и Кубы. Кузьмин со своей стороны выразил надежду, что генсек ООН разберется с возникшей проблемой.

Российская сторона в свою очередь обвинила Америку в нарушении взятых на себя международных обязательств.

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