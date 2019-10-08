Чукотка стала лидером по числу смертей от злоупотребления алкоголем
По данным Росстата, почти 2,6% смертей в России в 2018 году было вызвано употреблением алкоголя. Для сравнения, смертность в результате ДТП составила 1% от всех смертей, в результате самоубийств – 1%, а убийств – 0,4%
В России в прошлом году более 48 тысяч человек скончались в результате злоупотребления алкоголем. Лидером по количеству таких смертей стала Чукотка.
По данным Росстата, почти 2,6% смертей в России в 2018 году было вызвано употреблением алкоголя. Для сравнения, смертность в результате ДТП составила 1% от всех смертей, в результате самоубийств – 1%, а убийств – 0,4%. При этом от злоупотребления алкоголем чаще всего гибнут мужчины трудоспособного возраста.
Алкоголизм может вызывать у людей злокачественные новообразования в ротовой полости, гортани, носоглотке, пищеводе, ободочной и прямой кишке, печени, грудных железах, а также болезни сердца, эпилепсию, депрессию и, как следствие, суициды.
Лидерами по смертности из-за алкоголя являются регионы Дальнего Востока. Так, на Чукотке коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. То есть в этом регионе каждый девятый человек скончался из-за алкоголя. В Магаданской области от алкоголя умерли десять человек на 10 тысяч живущих, то есть один из каждых 11 умерших в 2018 году, сообщает РБК.
Росстат и Минздрав не публикуют данные о заболеваемости алкоголизмом в регионах, однако лидерами по этому показателю в прошлом году стали Чукотский АО, Ненецкий АО и Пензенская область.
Власти регионов говорят, что в рамках борьбы с алкогольной смертностью у них работают патронажные медико-социальные группы, проводятся медосмотры для раннего выявления патологии, связанной с употреблением алкоголя, а также проводится агитационная работа.
Пока же ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире.