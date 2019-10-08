Мэр столицы Южной Осетии подарил президенту России на день рождения улицу
Алан Кочиев подарил российскому президенту Владимиру Путину на день рождения одну из центральных улиц города. Теперь улицу Московская переименуют в улицу В.В. Путина
Мэр Цхинвала (столица Южной Осетии) Алан Кочиев подарил российскому президенту Владимиру Путину на день рождения одну из центральных улиц города. Теперь улицу Московская переименуют в улицу В.В. Путина.
Градоначальник отметил, что Московская улица является одной из самых красивых в Цхинвале. Алан Кочиев также сообщил, что решение подарить Владимиру Путину целую улицу было принято в знак «огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии», сообщает информагентство «РЕС».
Отметим, что в столице Южной Осетии уже существует переулок Путина.