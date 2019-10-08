Жителям Москвы и Подмосковья пообещали возвращение «сентябрьского тепла»
Пока же в Москве и Подмосковье установилась близкая к нулевому значению температура, а ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области «сентябрьское тепло». Повышение температуры воздуха ожидается 12 и 13 октября.
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что теплеть в столичном регионе начнет с 10 октября, а на следующей рабочей неделе «и вовсе станет очень тепло».
Пока же в Москве и Подмосковье установилась близкая к нулевому значению температура, а ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени. Метеостанция ВДНХ зафиксировала понижение до +0,8 градуса.