Турагентство «Феном Тур» внезапно прекратило работу. Без путевок остались более тысячи человек
В Санкт-Петербурге прекратило работу туристическое агентство «Феном Тур». Согласно предварительным данным, без оплаченных путевок остались более тысячи человек
В Санкт-Петербурге прекратило работу туристическое агентство «Феном Тур». Согласно предварительным данным, без оплаченных путевок остались более тысячи человек.
Клиенты «Феном Тура» сообщили порталу Znak.com, что оплатили путевки в Турцию и другие курорты, однако сотрудники фирмы перестали выходить на связь.
Перед этим сотрудники турагентства заверили своих клиентов, что билеты и другие документы они получат за сутки до вылета, но в назначенный срок им так никто и не перезвонил. Клиенты приехали в офис «Феном Тура» и обнаружили, что он закрыт. На двери висело объявление следующего содержания: «Наше турагентство приостановило свою деятельность. По своим турам обращайтесь в УМВД РФ по Выборгскому району в отдел экономической полиции».
В сообществе «Турист прав» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что бесследно исчезли восемь офисов «Феном Тур». На телефон никто не отвечает, а местонахождение руководства фирмы неизвестно.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку по данному факту.