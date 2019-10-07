В Москве сносят историческое здание ради строительства высотки для переселенцев
Московский фонд реновации объявил тендер стоимостью 1,38 млрд рублей на снос исторического здания Чаеразвесочной фабрики Вогау, которое было построено в конце XIX века на Золоторожском валу
Московский фонд реновации объявил тендер стоимостью 1,38 млрд рублей на снос исторического здания Чаеразвесочной фабрики Вогау, которое было построено в конце XIX века на Золоторожском валу. Столичные власти хотят снести историческое здание для переселения людей в рамках программы реновации жилого фонда.
Тендер на снос здания бывшей фабрики Вога был размещен на портале госзакупок еще до того, как Лефортовский суд Москвы вынес свое решение по иску о признании этого здания объектом культурного наследия. Застройщик разрушил часть заднего и бокового фасадов после того, как суд отказал истцам в принятии обеспечительных мер, которые позволили бы защитить здание до вынесения вердикта, сообщает градозащитное общество «Архнадзор».
Ранее департамент культурного наследия отказал дому Вога в присвоении статуса памятника. В «Архнадзоре» уверены, что такое решение было принято из-за планов мэрии возвести на месте исторического здания жилого комплекса для переселенцев по программе реновации. Снос проходит в соответствии с распоряжением правительства Москвы и одобрен Москомэкспертизой, пишет издание The Village.
Муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева напомнила, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее заверял, что при реновации ни одно историческое здание не пострадает. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова в свою очередь обратилась в прокуратуру и правоохранительные органы с просьбой принять срочные меры, чтобы остановить снос здания бывшей фабрики.
Строительством жилого комплекса на месте исторического здания займется группа ПИК. Застройщик должен также вырубить или пересадить деревья, но сохранить мемориал заводчанам-участникам ВОВ «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 годов».