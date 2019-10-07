Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование реакции клеток на кислород
Нобелевский комитет присудил премию по физиологии или медицине за исследование реакции клеток на отсутствие или наличие кислород. В Нобелевском комитете отметили, что их открытия имеют «фундаментальное значение»
Нобелевский комитет присудил премию по физиологии или медицине Уильяму Кэлину (Гарвардский университет), Питеру Рэтклиффу (Оксфордский университет) и Греггу Семензе (Университет Джонса Хопкинса) за исследование реакции клеток на отсутствие или наличие кислорода.
Ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. В Нобелевском комитете отметили, что их открытия имеют «фундаментальное значение для физиологии», поскольку они «проложили путь к перспективным новым стратегиям по борьбе с анемией, раком и многими другими заболеваниями», сообщает «Дождь».
Торжественная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии по традиции пройдет 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.