Специалисты МЭР спрогнозировали естественную убыль населения до 2023 года
В прогнозе Минэкономразвития говорится, что до 2023 года естественная убыль населения сохранится, но уже в 2024 году будет заметен естественный прирост
Естественная убыль населения в России сохранится как минимум еще в ближайшие четыре года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, который был внесен на рассмотрение Госдумы вместе с проектом федерального бюджета.
В прогнозе Минэкономразвития говорится, что до 2023 года естественная убыль населения сохранится, но уже в 2024 году будет заметен естественный прирост. При этом в 2020-2023 годах рост численности населения РФ будет осуществляться только за счет миграционного прироста, сообщает ТАСС.
По прогнозу ведомства, среднегодовая численность населения нашей страны увеличится с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году достигнет 148,7 млн человек.