Испанская прокуратура заподозрила миллиардера Михаила Фридмана в рейдерстве
Антикоррупционная прокуратура Испании заподозрила российского миллиардера в нарушении законодательства страны при попытке купить испанского разработчика мобильных сервисов
Антикоррупционная прокуратура Испании заподозрила российского миллиардера Михаила Фридмана в нарушении законодательства страны при попытке купить испанского разработчика мобильных сервисов Zed World Wide (ZWW) в 2016 году.
Издание The Financial Times со ссылкой на судебные документы сообщает, что прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес назвал действия подконтрольных Михаилу Фридману фирм «рейдерством». Прокурор считает, что российский олигарх, расторгнув контракты ZWW с VimpelCom, пытался добиться покупки разработчика мобильных сервисов по заниженной цене в 20 млн евро. Михаила Фридмана также считают причастным к банкротству ZWW, поскольку тогда он был одним из кредиторов компании.
Глава «Альфа Группа» Михаил Фридман обвинения в свой адрес отрицает. Бизнесмен заявил, что не пытался купить ZWW и не контролировал компании, которые нарушали испанское законодательство.