Банки попросили ЦБ отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» объединяющая основных участников рынка банковских услуг, направила регулятору предложение отменить ограничения для электронных кошельков
Ассоциация «Финтех», созданная по инициативе Центробанка и объединяющая основных участников рынка банковских услуг, направила регулятору предложение отменить ограничения для электронных кошельков. Речь идет об ограничении, которые запрещают пополнять электронные кошельки анонимно.
Участники рынка предлагают пустить это ограничение под «регуляторную гильотину», то есть процесс приведения правовых актов в соответствие с актуальным законодательством, сообщает РБК.
Инициатива отменить запрет на анонимность при пополнении электронных кошельков принадлежит платежной системе QIWI, а другие игроки это предложение поддержали.
Сейчас анонимно пополнить электронный кошелек можно только на сумму, которая не превышает 15 тысяч рублей. Однако в 2020 году должны вступить в силу поправки, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые запрещают пользователям анонимных кошельков пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для пополнения кошелька придется использовать счет в банке и пройти процедуру идентификации.
Участники рынка считают, что это нововведение ударит по подросткам и гражданам без банковских счетов. Кроме того, у граждан возникнут трудности с пополнением транспортных карт.