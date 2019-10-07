Москвичка пытается через суд запретить использование технологии распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова обратилась в Савеловский суд Москвы с требованием признать незаконными действия мэрии столицы по использованию технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения
Жительница Москвы Алена Попова обратилась в Савеловский суд Москвы с требованием признать незаконными действия мэрии столицы по использованию технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Истица указала, что обработка биометрических данных граждан без их письменного согласия нарушает закон о защите персональных данных и конституционное право на частную жизнь.
Интересы Алены Поповой представляет юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, сообщают «Ведомости».
Напомним, осенью 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц - к ней подключили более 3000 видеокамер. В текущем году столичные власти планировали развернуть общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников.
Московские чиновники сообщили, что в тестовом режиме система распознавания лиц применялась во время чемпионата мира по футболу-2018 и помогла задержать 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов. Теперь власти планируют применять эту технологию на всех массовых мероприятиях.
В апреле 2018 года Алена Попова провела одиночный пикет около здания Госдумы, после чего была оштрафована за нарушение правил проведения митингов. Суд тогда изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы, что является признаками применения технологии распознавания лиц.
Согласно российскому законодательству, сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности, отнесены к биометрическим персональным данным. Обработка таких данных разрешается только с письменного согласия гражданина. Алена Попова намерена добиваться признания незаконным использование технологии распознавания лиц.
В свою очередь «Роскомсвобода» ведет сбор подписей в поддержку полного законодательного либо судебного запрета применения технологии распознавания лиц.