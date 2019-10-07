Авиакомпании попросили из бюджета 8-9 млрд рублей на сдерживание цен
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило в правительство письмо с просьбой выделить из бюджета средства на «недопущение резкого подорожания авиабилетов»
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направило в правительство письмо с просьбой выделить из бюджета средства на «недопущение резкого подорожания авиабилетов».
По данным «Известий», авиакомпании просят выделить из бюджета 8–9 млрд рублей в рамках демпфера (нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина). Перевозчики предлагают правительству снизить планку демпфера с 48,3 тысяч рублей до 40 тысяч рублей за тонну.
Также эксплуатанты воздушных судов просят единовременно выделить 23 млрд рублей, поскольку за первое полугодие 2019 года операционные убытки авиакомпаний составили 51,9 млрд рублей против 50 млрд рублей за весь прошлый год из-за роста стоимости авиакеросина.
Напомним, ранее Ассоциация предупредила о повышении по итогам 2019 года стоимости авиабилетов на 9–10% по сравнению с ценами прошлого года.