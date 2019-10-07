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Экономика
07 октября 07:30

Российские власти заставят граждан самостоятельно копить на пенсию

Российские власти планируют разработать до конца текущего года базу для развития негосударственной пенсии. Цель этой программы состоит в стимулировании граждан к самостоятельному накоплению пенсии

Российские власти заставят граждан самостоятельно копить на пенсию

Российские власти планируют разработать до конца текущего года базу для развития негосударственной пенсии. Цель этой программы состоит в стимулировании граждан к самостоятельному накоплению пенсии.

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов в беседе с «Известиями» пояснил, что данное новшество направлено на мотивирование граждан копить на пенсию самостоятельно, а также на создание условий для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

В качестве методов стимулирования граждан к самостоятельному накоплению пенсии рассматриваются увеличение максимального налогового вычета до 52 тысяч рублей и государственное софинансирование добровольных взносов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у большинства российских граждан нет возможности самостоятельно копить на пенсию из-за слишком низких доходов.

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