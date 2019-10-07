В интернет попала база с персональными данными клиентов «Билайна»
В интернете в открытом доступе появилась база персональных данных абонентов сотового оператора «Билайн» («Вымпелком»), которые подключили домашний интернет. Всего в этой базе 8,7 млн человек
В интернете в открытом доступе появилась база персональных данных абонентов сотового оператора «Билайн» («Вымпелком»), которые подключили домашний интернет. Всего в этой базе 8,7 млн человек.
«КоммерсантЪ» сообщает, что проверка показала актуальность выложенных в интернет данных. Сотрудники издания, которые ранее подключали домашний интернет от «Билайна», обнаружили в списке и свои данные - ФИО, адреса и номера телефонов.
В пресс-службе «Билайн» сообщили, что в открытом доступе оказалась «небольшая часть базы 2017 года», а утечка была зафиксирована два года назад. В компании заверили, что виновники утечки были выявлены и наказаны.
В свою очередь в Центробанке сообщили, что утекшая информация представляет опасность для клиентов «Билайна», поскольку ей могут воспользоваться мошенники, которые обманывают граждан с помощью социальной инженерии.
Это уже вторая крупная утечка данных клиентов крупных организаций за последнюю неделю. Ранее стало известно об утечке базы данных о кредитных картах Сбербанка и их владельцах. В госбанке сообщили, что в похищении данных подозревается сотрудник одного из бизнес-подразделений организации.