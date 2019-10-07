Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» из-за ассоциаций с доступными наркотиками
Планируется, что название «Голландия» уже не будет употребляться на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году
Фото: imitour.com.ua
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия в рамках проведения «национального ребрендинга». Планируется, что название «Голландия» уже не будет употребляться на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году и на Олимпийских играх в Токио, сообщает The Guardian.
Сборная Нидерландов по футболу также не будет использовать название Голландия.
В правительстве Нидерландов объяснили отказ от названия Голландия тем, чтобы страна больше не ассоциировалась с доступностью наркотиков и «кварталом красных фонарей», расположенном в столице - Амстердаме.