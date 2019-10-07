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07 октября 00:02

РПЦ призвала россиян уважать судебные решения по «московскому делу»

Русская православная церковь призвала россиян уважать решения, принятые судами по «московскому делу». С соответствующим заявлением выступил руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион

РПЦ призвала россиян уважать судебные решения по «московскому делу»

Русская православная церковь призвала россиян уважать решения, принятые судами по «московскому делу». С соответствующим заявлением выступил руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телепрограммы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что входить в детали следствия или приговора мы не можем. Мы должны уважать решения суда, должны уважать решения следствия», —заявил митрополит Иларион, слова которого приводит «Интерфакс».

Одновременно представитель РПЦ заявил, что следователи могут быть нечистоплотными и предвзятыми, а если суды не приобщают к делу очевидные для всех документальные свидетельства, то это означает, что в судебной и правоохранительной системах есть изъяны, которые нужно исправлять.

«Я хотел бы надеяться, что мы живем в правовом государстве, где человек может рассчитывать на защиту со стороны закона, на неподкупность судей, на объективность следствия», — отметил митрополит Иларион.

Митрополит также отметил действия общественности, которая вступилась за фигурантов «московского дела», в результате чего в некоторых случаях приговоры были смягчены, а некоторых обвиняемых отпустили.

Напомним, фигурантами «московского дела» стали участники протестных акций в Москве с требованием честных выборов в столичный парламент. Участников протестов обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников силовых ведомств и участии в «массовых беспорядках», которые по версии следствия имели место быть в ходе митинга 27 июля.

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