В аэропорту Нью-Йорка депутату Госдумы Инге Юмашевой устроили часовой допрос
В аэропорту Нью-Йорка допросили депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, которая прилетела на форум «Диалог Форт-Росс». Посольство России в США направило властям страну ноту протеста в связи с инцидентом
В аэропорту Нью-Йорка допросили депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, которая прилетела на форум «Диалог Форт-Росс». Посольство России в США направило властям страну ноту протеста в связи с инцидентом.
Ингу Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка сразу после прилета. Депутата отвели в отдельное помещение, где ее допросил сотрудник ФБР. Сама Юмашева сообщила, что сотрудник спецслужбы задавал ей «непонятные и неприемлемые вопросы». Допрос длился почти час.
Российский посол в США Анатолий Антонов назвал действия американских силовиков возмутительными и направил ноту протеста в связи с инцидентом. «Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — отметил дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в свою очередь назвал инцидент с Ингой Юмашевой «циничной провокацией» и обвинил власти США в нарушении взятых на себя международных обязательств.