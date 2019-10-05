«Повар Путина» возглавил попечительский совет медиагруппы «фабрики троллей»
Связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой троллей» средства массовой информации объединились в медиагруппу под названием «Патриот»
Связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой троллей» средства массовой информации объединились в медиагруппу под названием «Патриот». В группу вошли «Федеральное информационное агентство», «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости».
Евгений Пригожин, который ранее неоднократно отрицал свою связь с «фабрикой троллей», возглавил попечительский совет медиаграппы «Патриот», сообщает РБК.
В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина сообщили, что объединившиеся в медиагруппу «Патриот» издания сами обратились к Евгению Викторовичу с предложением стать главой попечительского совета. Бизнесмен, которого СМИ называют «поваром Путина», назвал это предложение «большой честью» и дал свое согласие.
В «Конкорде» при этом в очередной раз заявили, что созданием указанных СМИ г-н Пригожин не занимался.
В свою очередь «Открытые медиа» сообщили, что медиагруппа «Патриот» разместилась в петербургском ЖК «Лахта Плаза», застройщиком которого является «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащая Евгению Пригожину.