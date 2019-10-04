Российским гражданам для полного счастья не хватает зарплаты в 160 тысяч рублей
Чтобы ощущать себя счастливым в Москве, россиянам нужно получать 212 тысяч рублей, а для счастья во Владивостоке и Ростове-на-Дону им понадобилось бы 205 и 200 тысяч рублей соответственно
Российские граждане назвали размер зарплаты, который бы позволил им чувствовать себя счастливыми. Так, для счастья им необходима в среднем 161 тысяча рублей в месяц.
Чтобы ощущать себя счастливым в Москве, россиянам нужно получать 212 тысяч рублей, а для счастья во Владивостоке и Ростове-на-Дону им понадобилось бы 205 и 200 тысяч рублей соответственно, сообщает портал Superjob.
Жители Липецка, Кирова и Оренбурга оказались скромнее и попросили для счастья 124, 120 и 115 тысяч рублей.
Молодым людям до 24 лет для счастья нужно в среднем 118 тысяч рублей, а лицам старше 35 лет - 172 тысячи рублей.
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 46 тысячи рублей.