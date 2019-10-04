В Совете Федерации не увидели эффекта для экономики от льгот для нефтяников
Матвиенко заявила, что льготы - это инвестиции государства, а не преференции для избранных и они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что предоставляемые нефтяным компаниям льготы не привели к снижению их зависимости от импортных поставщиков и сопоставимым инвестициям.
Матвиенко заявила, что льготы - это инвестиции государства, а не преференции для избранных и они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу, сообщает ТАСС.
Ранее в Минфине заявляли, что к 2033 году доля льготируемой добычи нефти в России удвоится и составит 90%, а выпадающие доходы бюджета вырастут до «астрономических» 2,3 трлн рублей. В реальности объем льгот за четыре года вырос до 1 трлн рублей, но инвестиции пяти крупнейших нефтяных компаний увеличились только на 11% и составили 2 трлн рублей, поскольку нефтяники тратят деньги на выкуп акций, дивиденды, погашение кредитов, а не на новые проекты.
В Минэнерго, напротив, заявляют, что льготы нефтяникам полностью себя окупили, так как в федеральный бюджет поступило 1,7 трлн рублей.