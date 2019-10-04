Дело об «отмывании» денег в фонде Алексея Навального расследуют 112 следователей
Расследованием уголовного дела об отмывании «преступных доходов» в Фонде борьбы с коррупцией занимаются 112 следователей по особо важным делам из разных регионов России
Расследованием уголовного дела об отмывании «преступных доходов» в Фонде борьбы с коррупцией занимаются 112 следователей по особо важным делам из разных регионов России. Об этом сообщил соратник основателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков. Оппозиционер отметил, что дело ФБК становится самым масштабным политическим уголовным делом в истории России.
«Такое количество следователей - это верный признак „специального“ дела. По делу ЮКОСа в активной фазе расследования было сопоставимое число следователей, по „ингушскому делу“ работает группа следователей из 60 человек», - сообщил адвокат Вадим Клювгант.
Напомним, ранее в рамках дела об отмывании денег в ФБК сотрудники правоохранительных органов провели масштабные обыски в самом фонде и региональных штабах Алексея Навального. Некоторые сотрудники после обысков обнаружили, что баланс на их личных счетах составляет минус 75 млн рублей. Имена такая сумма, по версии следствия, была отмыта в ФБК.