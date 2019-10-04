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04 октября 16:24

В Москве разрушают единственный в России мемориал Рерихов

9 октября 2019 года мировая культурная общественность отмечает 145-летие со дня рождения Николая Константиновича Рериха – одного из великих художников России, мыслителя и всемирно известного общественного деятеля

В Москве разрушают единственный в России мемориал Рерихов

9 октября 2019 года мировая культурная общественность отмечает 145-летие со дня рождения Николая Константиновича Рериха – одного из великих художников России, мыслителя и всемирно известного общественного деятеля. Во многих странах проходят выставки, конференции и другие значимые культурные мероприятия, посвященные этой памятной дате.

В канун юбилея на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент Российской Федерации также не обошел вниманием нашего выдающегося соотечественника. «В России, – отметил В.В.Путин¸ – яркие краски Востока вдохновляли многих наших писателей, поэтов, художников, музыкантов. Имею в виду Пушкина, Римского-Корсакова, Арсеньева, Верещагина, Кандинского и Рериха. Российская аудитория, да и не только российская, знает эти имена». И это на самом деле так. В Индии высоко почитают творчество Николая Рериха, прекрасные полотна которого считаются достоянием нации. В юбилей художника как дань глубокого уважения к нему индийского народа в гималайском имении Кулу, где Н.К.Рерих проживал последние 20 лет, состоится торжественная церемония открытия его бюста.

По-своему решили отметить юбилей Николая Рериха российские чиновники Министерства культуры и Государственного музея Востока (ГМВ). Накануне, 3 октября 2019 года, генеральный директор Музея Востока А.В.Седов ультимативно потребовал от Международного Центра Рерихов в течение 5 дней убрать мемориал Рерихов из московской усадьбы Лопухиных, где он был открыт в 1999 году, ровно 20 лет назад, при участии советника президента РФ по внешней политике Ю.М.Воронцова и министра правительства Москвы К.Б.Норкина.

Верхом цинизма чиновников представляется, что акция разрушения мемориала с прахом Н.К.Рериха приурочена к 9 октября – именно к дню рождения художника. Вместе с мемориалом чиновники от культуры также требуют убрать с территории усадьбы Лопухиных бюсты его сыновей – Юрия, всемирно известного востоковеда, и Святослава, выдающегося художника и общественного деятеля, безвозмездно передавшего на Родину наследие своих родителей.

Как известно, мемориал Рерихов был возведен в усадьбе Лопухиных по завещанию Святослава Рериха. Фактически его пожелание было одним из условий передачи наследия этой семьи в Россию. Кроме того, он поставил еще два важных условия: музей имени Н.К.Рериха, для которого и было передано наследие, должен иметь только общественный статус и располагаться в усадьбе Лопухиных. Эти условия Правительство страны выполнило и соблюдало до тех пор, пока в должность министра культуры не вступил В.Р.Мединский, который начал непримиримую войну с Рерихами.

В апреле 2017 года общественный Музей имени Н.К.Рериха был незаконно захвачен, а затем полностью разрушен. Требование демонтировать мемориал Рерихов – это очередной шаг по «зачистке» центра Москвы от всякого упоминания об этой великой семье.

Между тем, мемориал Рерихов создавался на общественные средства. Тысячи людей из разных городов и стран собирали пожертвования, чтобы пожелание Святослава Николаевича Рериха было выполнено и в усадьбе Лопухиных появился памятник его великого отца. Теперь же Государственный музей Востока, имеющий безнаказанный опыт разрушения оборудования, экспозиции общественного Музея имени Н.К.Рериха, а также захвата наследия, с молчаливого согласия руководства Минкультуры готов пойти дальше – уничтожить мемориал с прахом художника.

Мы обращаемся к общественности России и других стран, ко всем почитателям творчества Николая Константиновича Рериха! Если вам дорого имя этого великого человека, не допустите глумления над памятью о нем и членами его семьи. Призываем поднять свой голос в защиту мемориала Рерихов против безнравственных действий российских чиновников от культуры!

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