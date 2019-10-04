Российские власти рассмотрят вопрос о снятии запрета на полеты в Грузию
Российские власти рассматривают вопрос о возобновлении авиационного сообщения с Грузией, которое было прервано в июле текущего года на фоне антироссийских выступлений в этой стране
Российские власти рассматривают вопрос о возобновлении авиационного сообщения с Грузией, которое было прервано в июле текущего года на фоне антироссийских выступлений в этой стране.
По данным «Известий», «позитивные сигналы» к снятию запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию увидел спецпредставитель грузинского премьер-министра по отношениям с Россией Зураб Абашидзе. Вопрос може решиться на встрече глав МИДов России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани в рамках Генассамблеи ООН.
Российские власти считают, что ситуация в Грузии стабилизировалась, поэтому можно снять запрет на авиационное сообщение между странами. «Заморозка авиаперелетов произошла сугубо по причине угрозы безопасности граждан РФ. Сейчас риски фактически устранены», - отметил источник «Известий».
«КоммерсантЪ» подсчитал, что убытки российских авиакомпаний из-за запрета на полеты в Грузию составили около миллиарда рублей. Например, лоукостер оценил свои убытки в 500 млн рублей, а «Уральские авиалинии» - в 500 млн рублей.
Российские авиакомпании также выразили уверенность в том, что правительство не выполнит своего обещания возместить перевозчикам потери от приостановки авиасообщения с Грузией.