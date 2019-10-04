В Иране арестовали российскую журналистку. Ее обвиняют в работе на израильские спецслужбы
Сразу по прилету в Тегеран у нее забрали паспорт. Позже в гостинице сотрудники Корпуса Стражей Исламской Революции выбили дверь в номере россиянки, увезли ее и посадили в камеру
Иранские правоохранительные органы задержали в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик.
Бывший муж журналистки Борис Войцеховский сообщил «МБХ медиа», что сразу по прилету в Тегеран у нее забрали паспорт и сказали, что вернут перед вылетом обратно. Позже в гостинице сотрудники Корпуса Стражей Исламской Революции выбили дверь в номере россиянки, увезли ее и посадили в камеру.
Иранские правоохранители обвинили Юлию Юзик в сотрудничестве со спецслужбами Израиля и пригрозили ей лишением свободы на 10 лет.
В посольстве России в Иране сообщили, что в курсе ареста Юлии Юзик и сейчас занимаются этим вопросом.
Журналистка Юлия Юзик является автором книги «Невесты Аллаха» о женщинах-смертницах и «Бесланского словаря». Ранее она сотрудничала с изданиями «Московский комсомолец» и «Комсомольской правде».