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04 октября 08:15

Блогеры потребовали освободить осужденного на 5 лет за твит Владислава Синицу

В письме говорится, что пост Синицы является лишь его личным мнением о возможных последствиях для сотрудников силовых структур за слишком жесткие действия в отношении участников протестных акций

Блогеры потребовали освободить осужденного на 5 лет за твит Владислава Синицу

Российские блогеры написали открытое письмо в поддержку жителя Подмосковья Владислава Синицы, которого осудили на 5 лет за пост в Twitter о детях силовиков.

В письме, опубликованном в «Новой газете» и на сайте «Дождя», говорится, что пост Владислава Синицы является лишь его личным мнением о возможных последствиях для сотрудников силовых структур за слишком жесткие действия в отношении участников протестных акций. Сажать в тюрьму за высказанное мнение нельзя, считают блогеры.

«Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием. Синица должен быть освобожден от уголовной ответственности», - заявляют авторы письма.

Обращение в поддержку Владислава Синицы подписали Арсений Бобровский (KermlinRussia), Олег Кашин, Руслан Усачев, Александр Горбунов (Сталингулаг), Мария Мотузная, Руслан Соколовский, Рустем Адагамов (drugoi) и другие блогеры.

По версии следствия, Владислав Синица в своем твите призывал к совершению насильственных действий в отношении детей силовиков.

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