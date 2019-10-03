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03 октября 22:16

Якутского шамана, который пытался «изгнать Путина», признали невменяемым

Об этом сообщила адвокат шамана Ольга Тимофеева со ссылкой на региональное управление ФСБ. Юрист сообщила, что в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза

Якутского шамана, который пытался «изгнать Путина», признали невменяемым

Якутского шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву «изгонять Путина» из Кремля, признали невменяемым. Об этом сообщила адвокат шамана Ольга Тимофеева («Правозащита Открытки») со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Юрист сообщила, что в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза. «Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», - сообщила Ольга Тимофеева, слова которой приводит Znak.com.

Напомним, весной текущего года 50-летний Александр Габышев отправился пешком в Москву с целью «изгнать» Владимира Путина из Кремля. 19 сентября шамана задержали силовики на границе Бурятии и Иркутской области, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремизму.

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