Якутского шамана, который пытался «изгнать Путина», признали невменяемым
Об этом сообщила адвокат шамана Ольга Тимофеева со ссылкой на региональное управление ФСБ. Юрист сообщила, что в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза
Якутского шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву «изгонять Путина» из Кремля, признали невменяемым. Об этом сообщила адвокат шамана Ольга Тимофеева («Правозащита Открытки») со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Юрист сообщила, что в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза. «Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», - сообщила Ольга Тимофеева, слова которой приводит Znak.com.
Напомним, весной текущего года 50-летний Александр Габышев отправился пешком в Москву с целью «изгнать» Владимира Путина из Кремля. 19 сентября шамана задержали силовики на границе Бурятии и Иркутской области, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремизму.