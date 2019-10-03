ГИБДД рекомендовала не штрафовать водителей в дождь и снегопад
Российских водителей не будут штрафовать за нарушения ПДД, если они были зафиксированы дорожными камерами в плохую погоду - дождь, снег или туман
Российских водителей не будут штрафовать за нарушения ПДД, если они были зафиксированы дорожными камерами в плохую погоду - дождь, снег или туман. Об этом говорится в разъяснении по работе с комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения, которое ГИБДД направило в регионы.
В этом разъяснении говорится, что автомобильные штрафы не должны выноситься, если камеры работали при неблагоприятных погодных условиях и не могли сделать качественный снимок нарушения, сообщает «КоммерсантЪ».
Разъяснение было подготовлено по итогам проверки работы центров автоматической фиксации нарушений, которая показала, что для вынесения постановлений об автомобильном штрафе нельзя использовать 25% от всех фотоматериалов с камер. На четверти снимков не было видно знаков, разметок и т.д. Некачественные снимки были сделаны во время снега, сильного дождя и тумана.
Юристы отмечают, что разъяснение ГИБДД не означает отмены уже полученных водителями штрафов. Региональные инспекторы могут лишь учитывать эти рекомендации при вынесении решений о штрафе.