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03 октября 11:28

Иностранные спортсмены призвали отстранить всех российских атлетов от соревнований

Шведский биатлонист и олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Иностранные спортсмены призвали отстранить всех российских атлетов от соревнований

Шведский биатлонист и олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за существования в РФ государственной программы по использованию допинга, что было многократно доказано. 

«Новые данные о манипуляциях с допинг-пробами в московской лаборатории не оставляют другого выбора. Российский спорт должен быть кардинальным образом очищен», - говорится в открытом письме Себастьяна Самуэльссона.

Биатлонист отметил, что существование в России государственной поддержки допинга уже было неоднократно доказано, но спортсмены из этой страны «легко отделались», сообщает РБК. 

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим своему кодексу из-за подозрений в адрес Московской антидопинговой лаборатории в махинациях с допинг-пробами. Теперь российским спортсменам грозит отстранение от Олимпийский игр 2020 года. 

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