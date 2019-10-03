В интернет утекли данные о 60 млн кредитных карт Сбербанка и их владельцах
В интернете появилась информация о продаже личных данных клиентов одного из крупных российских банков, предположительно Сбербанка
В интернете появилась информация о продаже личных данных клиентов одного из крупных российских банков, предположительно Сбербанка. Купить базу предлагает один из сайтов, который был заблокирован Роскомнадзором.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что речь идет о данных 60 миллионах кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы, в котором содержатся персональные данные клиентов Уральского территориального Сбербанка и информация об операциях по их кредитным картам.
Источник «Коммерсанта» в ЦБ подтвердил, что речь идет именно о клиентах государственного Сбербанка и заявил, что утечка произошла из самого банка. В кредитно-финансовой организации заверили, что злоумышленники не смогут списать деньги попавших в базу граждан, поскольку там отсутствуют коды CVV.
В Сбербанке также сообщили, что проводят служебное расследование по факту утечки.