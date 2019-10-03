Московские власти планируют до 2020 года демонтировать всю контактную сеть троллейбуса
Примечательно, что еще в 2016 году мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти решили не отказываться от троллейбусов
Департамент транспорта Москвы до конца сентября 2020 года планирует демонтировать всю контактную сеть троллейбуса. Копия соответствующего протокола опубликована в сообществе «Москвичи за троллейбус» в соцсети «ВКонтакте». Таким образом, через год в столице исчезнут последние троллейбусы.
Примечательно, что еще в 2016 году мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти решили не отказываться от троллейбусов, а в Дептрансе заверили, что «ликвидация троллейбусов не подразумевается».
Защитники троллейбуса считают, что в условиях нехватки водителей автобусов и неготовности электробусной инфраструктуры, закрыть меньше чем за год сразу пять троллейбусных парков без резкого ухудшения обслуживания пассажиров будет невозможно.
«Новые известия» со ссылкой на защитников троллейбуса сообщают, что против столь стремительной ликвидации троллейбусного транспорта выступил даже глава Дептранса Максим Ликсутов, однако Сергей Собянин поручил подготовить все необходимые документы причем в режиме секретности. По этой причине под «Протоколом совещания по вопросам реализации программ транспортной инфраструктуры» от 16 сентября 2019 года стоит подпись не Ликсутова, а его заместителя Е. Адамова. Кроме того, в тексте постановления о ликвидации троллейбусной сети отсутствует Технико-экономического обоснования (ТЭО).
Специалисты говорят, что в общей сложности в Москве придется демонтировать около 2 тысяч километров одиночного контактного провода для троллейбуса.
Защитники троллейбуса отмечают, что за демонтажом контактной сети последует оптимизация автобусных маршрутов. Еще один вариант - , мэрия будет вынуждена привлекать к работе на закрываемых троллейбусных маршрутах коммерческих перевозчиков и даже областные автобусы, что повлечет за собой еще больше расходов. Некоторые троллейбусные парки планируется перепрофилировать в трамвайные депо.
Так, на портале госзакупок появился лот о подготовке проектно-сметной документации по перепрофилированию 7-го троллейбусного парка в трамвайное депо за 183 млн рублей. Предположительно это нужно для отстоя трехсекционных трамвайных составов «Витязь-М» от «Трансмашхолдинга».
В протоколе также говорится о замене «находящихся в ненадлежащем состоянии троллейбусных опор». Это означает, что новые столбы перевешивается троллейбусная сеть с заменой кронштейнов и арматуры. Помимо этого, в Москве демонтируют троллейбусные линии, в том числе, совершенно новые провода.