Заместителя гендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о махинациях с госзакупками
Следственные действия проводились в рамках дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере. После обысков топ-менеджер «Аэрофлота» был доставлен на допрос в СКР.
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски в кабинете заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова. Следственные действия проводились в рамках дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере.
После обысков топ-менеджер «Аэрофлота» был доставлен на допрос в СКР.
Проект Baza сообщает, что Владимира Александрова подозревают в махинациях с госзакупками. Согласно материалам следствия, замглавы «Аэрофлота» организовал и осуществил схему проведения закупок через знакомую фирму. По этой схеме было проведено 60% госзакупок «Аэрофлота» (240 тендеров в период с 2017-2018 гг).
Следствие считает, что на проведении госзакупок через знакомых Александров заработал 250 млн рублей.
«Ведомости» уточняют, что топ-менеджер заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя у «Аэрофлота» есть штатные юристы.
«Интерфакс» сообщает, что после допроса Александрова задержали. Сейчас он находится в статусе подозреваемого.